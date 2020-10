Asten wil cultureel erfgoed bewaken: VVD als enige tegen inzet van gemeentegeld bij onderzoek naar toekomst kerken

ASTEN - Asten blijft het cultureel erfgoed bewaken. Een ruime meerderheid in de politiek wil een subsidie bij het ministerie aanvragen voor het opstellen van een toekomstvisie voor kerken. Alleen de VVD is tegen.

Zestien keer klonk er een instemmend ‘voor’. Raadslid nummer zeventien Ton van Egmond ziet een aanvraag van de subsidie ook wel zitten, maar hij is absoluut geen voorstander om ook nog een ambtenaar voor dit traject vrij te maken. Het zou gaan om een medewerker van de gemeente die een half jaar lang twaalf uur per week in het onderzoek naar de toekomst van de kerken stopt. ,,Volgens mij heb ik een gevoelige snaar geraakt”, concludeerde Van Egmond.

Het was een verzoek van minister Ingrid van Engelshoven van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap):een kerkenvisie per gemeente op te stellen. Voor CDA’er Daniël van Schijndel reden om dinsdagavond een initiatiefvoorstel hierover in te dienen. Hij wil een beschikbaar gestelde subsidie van 25.000 euro aanvragen. ,,Onze kerk trekt nog veel bezoekers, maar we moeten onze kop niet in het zand steken voor dorpen om ons heen. Daar loopt het bezoekersaantal terug”, zei hij.

Het heeft geen prioriteit

Met de subsidie wil hij gaan kijken wat er in de toekomst met de Astense kerk dient te gebeuren wanneer ze daar ook mee te maken gaan krijgen. Van Egmond begrijpt niet dat er dan ook nog gemeentegeld in gestoken moet worden. ,,Als raad zouden we in deze coronaperiode meer aandacht moeten besteden aan de leefbaarheid en lokale ondernemers van Asten. Echter toen wij daar een voorstel van indienden werd het door het CDA niet gesteund. De focus zou op heel andere dingen moeten liggen en het heeft geen prioriteit.”

Samen met Someren doen

Op dat laatste punt werd hij gesteund door fractievoorzitter Math Vankan van Leefbaar Asten. ,,Het is belangrijk dat we het cultureel erfgoed bewaken. Wij steunen het voorstel, maar prioriteit heeft het niet.” Van Schijndel was het daar niet mee eens, want de subsidie moet snel aangevraagd worden. ,,We willen dit samen doen met de gemeente Someren. We hebben dan een mooi bedrag en kunnen we ervoor zorgen dat de gelovigen, die al in de minderheid zijn, hun geloof kunnen blijven vieren.” Uiteindelijk stem bijna iedereen met het CDA-voorstel in.