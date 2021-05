Asten wil starters hogere lening geven: Van 20.000 naar maximaal 50.000 euro voor nieuwbouwhuis

‘Deel nieuwe woningen in Laarbeek voor eigen bewoners’

7:31 LAARBEEK - Het is voor mensen uit Laarbeek steeds lastiger om in de eigen gemeente een nieuwe woning te huren of te kopen. Daar wil de politiek iets aan doen. De Werkgroep, PvdA en ABL komen met het voorstel om bij nieuwbouwprojecten af te spreken dat een deel van de woningen voor ‘Laarbekers’ is.