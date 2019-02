Asten zoekt naar oplossing voor drankmisbruik

Heideroos­jes, Navarone, The Darkness en Wombats naar Nirwana Tuinfeest

12:11 LIEROP - De Heideroosjes, Navarone, The Wombats en The Darkness zijn toegevoegd aan de programmering van het Nirwana Tuinfeest in Lierop. Ook Pennywise, Nona, Monster Magnet en The Amazons staan op het podium in Lierop.