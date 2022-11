Astenaar Dees Verschuuren (90) was decennia lang boegbeeld van de Sterrenwacht

Mrs. Ippi bij Zalige Zondagen in Nazareth Gemert

Nummers als All About The Base, The Chain, True Colours en Beggin zijn te horen op het Zalige Zondagen-concert van 20 november. In de kapel van Nazareth in Gemert zingt dan Mrs. Ippi, een formatie met bijzondere versies van bekende nummers, vaak meerstemmig, gezongen door drie zangeressen en begeleid door een vierkoppig combo. Mrs. Ippi bestaat uit Janneke van der Heijden, Agnes van de Laar en Wendy de Beer met zang, begeleid door een combo bestaande uit Jean Paul Verhofstad, Erwin van der Heijden, Bas van Nistelrooy en Johan van den Eijnden.

14 november