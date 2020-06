Astenaar schrijft boek over clubliefde: ‘Je wórdt voor PSV of Ajax, je bént voor Feyenoord’

Het was stervenskoud in Helmond, de frikandellen wilden maar niet warm worden in het vet, toen wij in de rust het veld op mochten. Het was duidelijk dat Feyenoord deze wedstrijd zou gaan winnen, want binnen 24 minuten stonden we met 0-3 voor...Ik sloeg met mijn drumstok op mijn bevroren vingers, de pijn verbijtend, deed alsof er niets aan de hand was. Voor ons liep namelijk een knappe majorette, Sonja Kaptein.. Ik heb haar ooit gekust.