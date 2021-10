Astenaar sloeg dochter met stok en zit snikkend voor zijn rechters

Hij had veel pijn van een dubbele hernia, veel problemen de afgelopen jaren. Dat was volgens de Astenaar de reden waarom hij in juni zo kwaad werd op zijn tienerdochter. De emmer was al aardig vol toen hij het idee kreeg dat ze raar deed de laatste tijd. Ze was vaderdag vergeten, had weinig aandacht voor het gezin en zat de hele tijd op haar telefoon te kijken.