Astenaren gaan in 2020 67 euro meer betalen aan lokale belastingen

Spooktocht op Halloween in Aar­le-Rix­tel nu al uitver­kocht

12:14 AARLE-RIXTEL - Pech voor wie erbij had willen zijn, maar nog geen entreebewijs heeft: de allereerste Halloween-spooktocht door Aarle-Rixtel is uitverkocht. En langs de kant komen kijken is ook geen optie. De route wordt afgezet met hekken.