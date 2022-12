Astenaren nog iets langer herinnerd aan omstreden deken, wijzigen straatnaam kost meer tijd

Dicken­snight wordt eerbetoon aan overleden voorzitter, toekomst Helmonds evenement is onzeker

HELMOND - Een Dickensnight dit jaar in Brandevoort was en is voor de organisatie een zekerheid. Er is geen betere manier om de plotseling overleden voorzitter Jacques van Asten te eren. Het zou wel zomaar eens de laatste editie kunnen zijn.

5 december