Astens koor houdt gregoriaans in leven, zondag in Deurnese kerk

Hij is steeds meer een roepende in de woestijn. Wat hem lief is en waar hij zijn beste jaren aan heeft gegeven, verdwijnt langzaam van het levenstoneel. Langzaam, maar hopelijk niet zeker. Wim Boerekamp leeft voor het gregoriaans. De kinderen van zijn kinderen weten nog nauwelijks wat het is, in de afgelopen twintig jaar heeft hij in zijn omgeving tien gregoriaanse koren zien sneuvelen en één zien komen, Gregoriaans Ensemble regio Asten, vijf jaar geleden opgericht door hemzelf. Zeven leden kent het koor, maar voor deze oude, eenstemmige kerkmuziek is dat genoeg.