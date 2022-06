Astense kinderen willen voor ze het huis uit gaan skaten in nieuw skatepark TIPI: Gemeentebestuur wil 50 mille bijdragen

Ze heeft het de afgelopen twee jaar al vaker gehoord van lokale bedrijven: wat vindt de gemeente Asten eigenlijk van jouw plan voor een skatepark aan de Lienderweg? Pas bij goedkeuring van de lokale overheid willen veel ondernemingen daadwerkelijk met geld over de brug komen, is telkens de boodschap aan Van Lieshout.

Wellicht nog een meevaller

Ruim een jaar na haar eerste presentatie aan de Astense politiek lijkt dat geld er nu alsnog te komen. Asten geeft maximaal vijftig mille aan een groot burgerinitiatief. De pot voor zulke plannen in 2022 staat op 150.000 euro. Tot nu toe zijn nog geen andere grote plannen ingediend, dus wellicht krijg Van Lieshout nog een extra meevaller. Maar dat zal pas later dit jaar blijken.

Voor nu is ze blij met de toegezegde steun, waar de gemeenteraad nog wel mee akkoord moet gaan. ,,Dan begint onze zoektocht naar geld pas echt en dan kunnen we fondsen gaan benaderen. Het is in elk geval hoog tijd dat er iets gebeurt. Mijn kinderen zeiden laatst al: mam, die baan ligt er toch wel voor wij het huis uit zijn.... Hoe langer we wachten hoe duurder het bovendien wordt.”

backflips

Volledig scherm Ontwerp van het Astense skatepark TIPI © Skatepark TIPI

De baan kost naar verwachting 450.000 euro. Tot nu toe is al 175.000 euro toegezegd door allerlei partijen en bedrijven. Resteert een flink bedrag van 275 mille. Een hele opgave weet de Astense. Met de huidige prijsstijgingen in het achterhoofd zal Van Lieshout waarschijnlijk haar plan iets moeten inkrimpen.

Verder moet er nog duidelijkheid komen over de onderhoudskosten van het skatepark in de vorm van een Astense klok. De kosten zijn nu geschat op vijftienduizend euro voor de komende vijf jaar. ,,De gemeente wilde dat bedrag aanvankelijk van die vijftigduizend euro afhalen. Daar zijn we enorm boos over geworden. We zijn toch niet al twee jaar met man en macht bezig en dan krijgen we maar 35.000 euro? Dat kan echt niet.”

In zomer 2023 klaar, hoopt Van Lieshout

De lokale politiek vergadert donderdag 23 juni over het collegevoorstel. Bij groen licht kan Van Lieshout aan de slag. Slaagt haar doel, dan kunnen de bouwers van start. De aanleg van het skatepark duurt dan zo'n vier maanden, verwacht Van Lieshout. Ze hoopt dat haar kinderen in de zomer van 2023 hun eerste meters in het nieuwe park kunnen maken. ,,Dat hoop ik, maar of dat ook reëel is weet ik echt niet. Nu is het tijd om spijkers met koppen te slaan.”

