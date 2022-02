Astense leerlingen maken plaats voor nieuwe huizen: Lambertus, Bonifatius en Lover tegen de vlakte

Omwonenden gepland windmolen­park Someren-Hei­de voelen zich niet serieus genomen: ‘Vinkje zetten, dialoog gevoerd’

SOMEREN-EIND - Het is al een hele tijd hét gesprek van de dag in Someren-Heide en Someren-Eind: de komst van vijf windmolens in de Diepenhoek. Er zou tweespalt in de buurt zijn tussen grondbezitters en direct aanwonenden. Voor het eerst doen vier buurtbewoners hun verhaal. ,,We voelen ons niet serieus genomen.”

26 januari