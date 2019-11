Astense ondernemer Peter Gillis niet bij rijkste Nederlanders: ‘Ik hoor in de Quote 500’

De teleurstelling is er, maar eigenaar Peter Gillis van de Oostappen Groep beschouwt het zakenblad Quote nog altijd als zijn bijbel. Hij noemt het een mooi tijdschrift waarin ondernemers verhalen vertellen over hoe zij op nul begonnen en een heel imperium opbouwden. Zoals Gillis zelf ook deed. Recent kreeg hij een telefoontje dat hij dit jaar niet in de Quote 500 belandde. ,,Het is jammer”, is zijn korte eerste reactie. ,,Maar ik denk dat ik erin thuis hoor.”