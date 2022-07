Astense politicus Jan Bazuin (71) overleden: ‘Hij was een hele sociale, vriendelijke en beetje eigengereide man’

Met petticoats en kuiven de voetjes van de vloer bij Soos 40 in Helmond

HELMOND - Terwijl de danszalen in de regio overal aan het verdwijnen zijn, begint Geert Driessen in Helmond met ‘Dansen in de Soos’. Eens in de maand ouderwets de voetjes van de vloer op muziek uit de jaren vijftig, zestig en zeventig.

6 juli