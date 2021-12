Astense politiek wil ruimere vergoeding voor gehandicaptenparkeerkaarten

ASTEN - Er moet een ruimere regeling komen voor vergoeding van de gehandicaptenparkeerkaart in Asten. Daar waren alle fracties het dinsdag tijdens de raadsvergadering over eens.

De gemeente Asten is een van de duurste gemeenten in Zuidoost-Brabant, als het gaat over de gehandicaptenparkeerkaart. Aanvragers betalen 120,25 euro, indien er een medisch onderzoek nodig is om te bepalen of ze in aanmerking komen voor de kaart. Bij een verlenging zonder medische indicatie bedragen de kosten 15,30 euro. In buurgemeenten Deurne en Someren is de gehandicaptenparkeerkaart gratis.

Het college van Asten stelde in de legesverordening voor de parkeerkaart gratis te maken voor minima met een inkomen tot net boven de bijstandsnorm. Van de 37 kaarten die gemiddeld per jaar worden verstrekt, zouden circa drie aanvragers in aanmerking komen voor kwijtschelding van de kosten.

Draagkracht van de aanvragers als uitgangspunt

Dat gaat de Astense fracties niet ver genoeg. CDA, Algemeen Belang, PGA en VVD dienden een motie in. De partijen willen dat burgemeester en wethouders in het eerste kwartaal van 2022 met een voorstel komen voor een ruimere vergoedingsregeling. De draagkracht van de aanvragers moet daarvoor als uitgangspunt dienen. De fracties opperen in de motie een vergoeding op basis van een inkomensstaffel.

Ook Samen voor Asten stemde in met de motie, al was raadslid Remco Wever minder gecharmeerd van de suggestie van de inkomensstaffel. „Dat leidt tot bureaucratie.”

Quote We willen eerst dat het college gedegen onderzoek doet, voor we als raad een afweging maken Susanne de Groot, Raadslid CDA Asten

Ter illustratie: 2019 was in de afgelopen vier jaar het jaar met de meeste aanvragen, namelijk 48 waarvan 28 met medisch advies. Als de gemeente voor alle aanvragers de kosten zou kwijtschelden, zou dat de gemeenschap 3673 euro kosten op basis van het huidige tarief. Asten zou dan dezelfde lijn hanteren als Deurne en Someren.

Daar is door de fracties nog niet voor gekozen. „We hebben het zo breed mogelijk uitgezet”, legt CDA-raadslid Susanne de Groot uit. „We willen eerst dat het college gedegen onderzoek doet naar wat mogelijk is, voor we als raad een afweging maken.”

Gemopper over dure parkeerkaart

Gehandicaptenparkeerplaatsen zijn in de opdracht aan het college niet meegenomen. Die worden in Asten een stuk of drie per jaar aangevraagd. De kosten bedragen 193,85 euro. „Ons is niet ter ore gekomen dat dat in Asten een probleem is”, zegt De Groot. „Bij locaties die opnieuw ingericht worden, wordt al rekening gehouden met gehandicaptenparkeerplaatsen.”

Voorzitter Jo Beekers van de Astense Gehandicapten Vereniging vindt het ‘een enorm goede zaak’ dat het onderwerp weer op de agenda staat. „Er is gemopper bij onze leden dat de parkeerkaart in Asten zo duur is. Als er niets in beweging komt, gebeurt er ook niks. ”