Astense tekenaar wil internationaal doorbreken

Urenlang aan een stuk tekent hij op zijn woonkamer. Luisterend naar klassieke muziek van Beethoven en Chopin laat de 45-jarige Michiel Coolen zijn kleurpotlood het werk doen. Duitse vakhuisje na Duits vakhuisje verschijnt op papier. Het geeft de Astenaar de rust die hij nodig heeft na een dag hard werken bij Senzer. ,,Dan waan ik me even in het verleden en dat geeft me een fijn gevoel. De sfeer van romantiek is het. Ik denk dan terug aan alle vakanties met mijn ouders in Duitsland.”