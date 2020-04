Aukje (30) uit Beek en Donk belandde als een van de weinige jonge vrouwen in ziekenhuis door corona

Ze wilde het niet eens per se voor haarzelf, of omdat 30 jaar een mijlpaal is. Ze wilde het vooral vieren voor haar acht maanden oude zoontje Max. En dus sleepte Aukje van Schijndel zich op haar verjaardag ondanks de koorts en keelpijn uit bed om beneden een stuk taart te eten. „Na een uur kon ik echt niet meer en moest ik weer naar boven”, zegt ze. Dat was op 21 maart, twee dagen later lag ze totaal uitgeput in het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond.