Auto belandt in kanaal in Ommel, bestuurder met onderkoelingsverschijnselen naar ziekenhuis

ZS­V-'familie­lid' Mieke Kroe­zen-Verlijs­donk plotseling overleden, alle wedstrij­den zondag afgelast

ZEILBERG - Mieke Kroezen-Verlijsdonk, kantinebeheerder bij ZSV Zeilberg, is plotseling overleden. De spil in de club uit Zeilberg, die zich op verschillende fronten inzette voor de vereniging, overleed in de vroege ochtend van afgelopen donderdag.

22 mei