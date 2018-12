Auto belandt in sloot bij A67 Lierop

Video 73 bruidspa­ren uit gemeente Laarbeek op de foto

12 december LIESHOUT - Een feest der herkenning dinsdag in Lieshout. In het Dorpshuis kwamen 73 bruidsparen bij elkaar die in 2018 een huwelijksjubileum vierden. Een traditie die de gemeente Laarbeek in ere houdt. Tien echtparen vierden dit jaar hun 60-jarig huwelijk. De overige koppels bereikten in 2018 de gouden status.