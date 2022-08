Auto belandt op zijn kop in Milheeze, bestuurster komt met de schrik vrij

Lift weigert na bliksemin­slag, Mier­lo-Hout­se Tonnie (89) krijgt tia en zit noodgedwon­gen ‘week vast’

HELMOND - De opluchting is groot bij Tonnie van den Berkmortel (89). Eindelijk kan ze weer een frisse neus halen, nu de enige lift in wooncomplex ’t Loof gemaakt is. Die lift hield haar in de nasleep van een tia een week vast op de tweede etage.

11 augustus