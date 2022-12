Auto botst tegen boom in De Rips, traumahelikopter komt voor gewonde bestuurder

Frans van Leuken (1950-2022) was een vrolijke ‘Gimmersen Helmonder’

GEMERT - Het was een mens met ‘een grote mond en een klein hartje’ en het was ‘altijd lachen met hem’. Zo herinneren vrienden Gemertenaar Frans van Leuken die op zaterdag 3 december in zijn eigen omgeving overleed.

