Auto brandt volledig uit in Lierop

Rob de Haas 1948-2022, een zwaar gemis voor Indische gemeen­schap in Gemert: ‘Zoals alle Haasjes was hij heel empathisch en warm’

GEMERT - In Gemert wordt het overlijden van Robert Armand de Haas (74), in de wandelgangen Rob genoemd, ervaren als een groot gemis. In zijn dorp was de woensdag aan hartfalen overleden De Haas een erg geziene man met hart voor de Indische gemeenschap.

13 mei