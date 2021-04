Auto in brand op de A67 bij afrit Liessel, weg is weer vrij

Badmeester Joep, het gezicht van sportcom­plex De Schop in Asten, is met pensioen

6:21 ASTEN - Voor de vaste bezoekers van sportcomplex De Schop in Asten zal het even wennen zijn. Joep van der Loo, al 31 jaar het gezicht van De Schop, is met pensioen. Tientallen vaste bezoekers en collega’s namen woensdag ‘afscheid’ van de bekende Astenaar.