Auto klapt tegen vangrail op A67 bij Deurne, inzittende in ambulance onderzocht

Publiek ligt dubbel van het lachen bij Onderling Kunstgenot Heusden

8:44 Hilarische situaties met allerhande persoonsverwisselingen, dialogen vol kwinkslagen en grappen en uitmuntend fysiek toneelspel waarbij de spelers elkaar letterlijk over het toneel gooien: de lach is nergens ver weg in de klucht ‘Wie van de drie?’ die toneelvereniging Onderling Kunstgenot Heusden (OKG) zaterdagavond in première bracht in het Hart van Heuze.