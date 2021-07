Auto op kant na botsing in Deurne

Eindelijk weer leven in brouwerij op kale plek langs Provincia­le­weg in Someren: Boom Events opent outdoor locatie

18 juli SOMEREN - Automobilisten en fietsers tussen Someren en Heeze zullen even verbaasd opkijken. Lag de locatie van het voormalige restaurant Het Weekend aan de Provincialeweg er jarenlang kaal en verlaten bij, sinds kort is er weer leven in de brouwerij door een buitenterras en frisbeegolfbaan van Boom Events Outdoor.