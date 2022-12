Auto op zijn kop in de berm in Aarle-Rixtel, bestuurder kruipt er zelf uit

Gijs én bezoekers als winnaars van Maestro 2022 in Someren-Eind

SOMEREN-EIND - Vóór zijn optreden zei Gijs van de Manakker ,,dit maak je maar eens in je leven mee”. Een paar uurtjes later riep hij tegen zijn vrouw; ‘Tamara I dit it’ en ‘Beter wordt het niet meer’. Dat zei hij meteen nadat hij zaterdag dé Maestro werd in Someren-Eind met Badlands van Bruce Springsteen.

18 december