Auto rijdt bijna Jumbo Beek en Donk binnen

Huize Witven in Someren voorlopig bewoond door antikra­kers

26 januari SOMEREN - Vrijdag trokken de laatste zusters nog de deur achter zich dicht in voormalig zorgcentrum Witven in Someren. Hun voormalige woonplek wordt de komende maanden ingenomen door antikrakers van de firma Interveste, specialist in beheer van leegstaande gebouwen.