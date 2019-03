Auto's en vrachtwagen botsen op A67 bij Ommel

Cure wil afval uit meer gemeenten

9:57 EINDHOVEN - Mogelijk laten meer gemeenten in Zuidoost-Brabant hun restafval straks door de Eindhovense afvalinzamelaar Cure verwerken. De Eindhovense afvalverwerker is in gesprek met de gemeenten Helmond, Veldhoven, Best en de dorpen in de Peel over levering van het restafval van deze gemeenten aan Cure. Dat afval zou dan op termijn verwerkt moeten worden in de nieuwe enzymenfabriek die Cure wil gaan bouwen.