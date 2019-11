Auto's tegen elkaar gebotst op Liesselseweg in Deurne

Heel Handel klaar voor feestjaar 2020

9:44 HANDEL - Nee, je kunt niet zeggen dat ze zich er in Handel met een Jantje van Leiden van af maken. Al een jaar of vijf geleden werd er voor het eerst over het 800-jarig bestaan van het dorp gesproken. 1 januari is het eindelijk zover. ,,We gaan er een mooi feestje van maken.”