Auto schiet rechtdoor bij splitsing en eindigt tegen boom in Lierop, bestuurster zwaargewond

Politiek rumoer in Brabant rondom Peelbran­den en stikstof

24 april DEN BOSCH - Als de bijzondere natuur van De Peel grotendeels is afgebrand, moet je dan nog miljoenen steken in ambitieuze stikstofdoelstellingen? Terwijl de soorten die je daarmee wil beschermen toch al in rook zijn opgegaan? Die vraag, opgeworpen door de Brabantse VVD, leidt in de provinciepolitiek tot nogal wat rumoer.