Auto slaat over de kop na botsing met taxi in Gemert, twee gewonden naar het ziekenhuis

Rockabilly Swamp in De Mortel: glanzende Cadillacs en kuiven in overvloed

7:27 DE MORTEL - „Do you like rockabilly”, vraagt Bebo & The Goodtime Boys-zanger Bebo Garcia, op het moment dat zijn band een uurtje op het podium staat. Vermoedelijk heeft de frontman uit Los Angeles wel ooit betere vragen gesteld, want het antwoord ligt dit weekend, op de uitverkochte Rockabilly Swamp, wel érg voor de hand.