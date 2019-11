Auto te water geraakt in Someren, twee personen uit voertuig gehaald

Nog geen groen licht tijdelijke huisves­ting gebruikers De Klepel in Asten

10:07 ASTEN - De gebruikers van gemeenschapshuis De Klepel in Asten krijgen voor Kerstmis zekerheid over een tijdelijk onderkomen. Dat geldt ook voor de bibliotheek en welzijnsorganisatie Onis in de naastgelegen panden.