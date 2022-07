Auto te water in Someren, traumahelikopter ter plekke

In ’t Eind gaat Tuimel In na 30 jaar stoppen

SOMEREN-EIND - Peuterspeelzaal Tuimel In in Someren-Eind stopt er mee. Het heeft concurrentie van een dagopvang elders in het dorp en daardoor is het aantal kinderen sterk afgenomen. ,,Onze peuterspeelzaal draait al een paar jaar met vijf kinderen. Dat is te weinig om door te gaan. Dat betekent dat er aan het einde van dit schooljaar na 30 jaar geen Tuimel In meer is in ’t Eind."

13 juli