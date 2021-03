Auto verwoest door brand in Deurne

KORT NIEUWS Hond aan de lijn, contract voor onbepaalde tijd voor trainer en N279 paar keer op slot

17 maart Staatsbosbeheer vraagt bezoekers aan de Groote Peel en andere natuurgebieden nadrukkelijk om zich aan de regels te houden nu het broedseizoen (15 maart-15 juli) is begonnen. Vogels en andere dieren zijn in deze periode extra kwetsbaar. ‘Bezoekers zijn dan in feite op kraamvisite in de natuur. Rust is dan extra belangrijk.’