Autobedrijf Swinkels in Heusden wil stoppen

Patiënt scannen bij huisarts in Someren, Mierlo en Geldrop: fijn, want je hoeft niet naar het ziekenhuis

31 juli SOMEREN - Het jongetje van acht klimt op de behandeltafel, terwijl zijn moeder toekijkt. Radioloog Bob Looij breekt de spanning en vraagt of de jongeman toevallig PSV-fan is en of hij nog weggaat tijdens de vakantie. Ja, hij is fan. En nee, ze zijn thuis aan het verbouwen, dus een reisje zit er dit jaar niet in.