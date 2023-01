Automobilist (19) overleden door botsing tegen een boom in Deurne

Bekladdin­gen met graffiti in Bospark Bakel: hakenkruis op prullenbak

BAKEL - Verschillende beeldjes, een bank, prullenbak en zelfs meerdere bomen zijn in het Bospark Bakel beklad met graffiti. Dat is te zien in een bericht dat het park dinsdag op Facebook plaatste. In het speelpark voor kinderen aan de Roessel zijn hakenkruizen en aanstootgevende teksten te lezen.

4 januari