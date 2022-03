Automobilist aangehouden na botsing tegen geparkeerd busje in Aarle-Rixtel

Plekken zoeken waar bomen oud kunnen worden

MORTEL - Landschapsbomen zijn alleenstaande monumentale bomen. Ze staan veelal vrij in het weiland of het veld, langs een pad of weg of aan de oever van een beek. We zien ze overal maar wel veel minder dan vroeger. Met het project ‘ landschapsbomen Gemert-Bakel’ gaat dat veranderen.

14 maart