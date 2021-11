Automobilist botst met wagen tegen boom in Someren, gewond naar ziekenhuis

Geldtekort draait Asteffekan in Deurne de nek om

Het doek valt voor Asteffekan in Deurne. De soos, die werd opgericht in 1969, koerst af op grote tekorten. De inkomsten en reserves blijven maar dalen. Hoop op verbetering is er niet door strenge regels over wat ze mogen organiseren in het gebouw.

1 november