Automobilist gewond naar ziekenhuis na botsing met andere auto op vakantiepark Prinsenmeer in Ommel

Speciale deuren voor operatieka­mers van over de hele wereld komen uit Someren

SOMEREN - In de helft van de Nederlandse ziekenhuizen zit wel iets van Ropasystems uit Someren, dat ook tot ver buiten de landsgrenzen opereert. ,,We hebben wanden en deuren voor operatiekamers geleverd tot in Nieuw Zeeland toe.”

9 augustus