Automobilist zwaargewond bij botsing tegen paal in Someren

Gemertse sporthal pas volgend jaar gerepa­reerd: aannemers zien er nu geen brood in

De reparatie van sporthal Molenbroek in Gemert is uitgesteld tot volgend jaar zomer. Als er dan tenminste wél een aannemer te vinden is die deze klus wil gaan klaren. Want van de vijf bedrijven die zijn benaderd om de renovatie uit te voeren, is er geen een die daar trek in heeft.

31 mei