Automobiliste gewond bij botsing tegen losgeraakte aanhangwagen in Someren, deel N266 dicht

Mark verkocht zijn autobe­drijf aan de gemeente Deurne en toen ging alles bergaf­waarts

Hij is al jaren zwaar teleurgesteld in de gemeente Deurne, Mark Boerekamp. Hij vindt dat ze hem nog geld schuldig zijn, nadat hij een deal sloot voor de verhuizing van zijn autobedrijf. De frustraties liepen in 2020 zo hoog op, dat hij in het gemeentehuis verhaal ging halen bij wethouder Biemans. Hoe kon het zo ver komen?

23 januari