Automobiliste gewond bij frontale botsing in Gemert

Update + met video Uitslaande brand bij autobe­drijf in Gemert verwoest werkplaats

GEMERT - Een grote uitslaande brand heeft de werkplaats van autobedrijf Van Schijndel aan de Molenrand in Gemert vrijdagavond grotendeels verwoest. Vanwege dreigend instortingsgevaar is het pand in de loop van de nacht gesloopt.

23 juli