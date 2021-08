Automobiliste rijdt met wagen tegen boom in Deurne, vrouw zwaargewond

Beschouwing Vreemde volgorde verkoop dreigt voor Fu­se-jongeren vervelend uit te pakken

25 augustus BAKEL - Er is iets raars aan de hand rond jongerencentrum Fuse. Het gebouw werd onlangs verkocht aan de Holevoort Brouwerij en IJssalon De Gebroeders (samen Bakels Genot). Die trekken er per 1 januari in. Nu heerst ineens paniek over de jongerensoos die er nog inzit. Wat moet daar mee gebeuren?