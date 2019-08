Aziatische tijgermug in Neerkant

NEERKANT - In Neerkant is de Aziatische tijgermug gespot. Het eerste exemplaar werd medio juli al gevonden. Tijdens een tweede inspectie in augustus heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een tweede exemplaar aangetroffen.

In een zone van 500 meter rond de locatie waar de tijgermug is gevonden, zijn potentiële broedplaatsen verwijderd of behandelend met een larvendodend middel. De NVMA heeft in Neerkant ook lokvallen geplaatst. ,,Verder hebben we de omwonenden geïnformeerd en geïnstrueerd dat ze bijvoorbeeld geen bakjes met water in de tuin moeten laten staan. We hebben ook gevraagd dat als mensen een tijgermug zien, ze dat bij ons melden", aldus een woordvoerder van de NVMA.

Infectieziekten

Niet bekend is of er ondertussen al meer tijgermuggen zijn gespot. ,,We maken aan het eind van de maand pas de balans op." De bestrijding wordt elke drie weken herhaald en duurt zo nodig tot het einde van het muggenseizoen in oktober. De Aziatische tijgermug kan tropische infectieziekten overdragen. In Nederland is dit overigens nog niet voorgekomen, maar de NVWA wil voorkomen dat het diertje zich hier vestigt.