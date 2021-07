Baas denkt dat zijn eetcafé De Sluis bij Keldonk ten dode is opgeschreven als N279-plannen doorgaan

Twee nieuwe ondernemin­gen in gemeente Asten: Reparatie­zaak voor auto's en boten en fietsenwin­kel

22 juli HEUSDEN/ASTEN - Coronatijd of niet, twee ondernemers durven het ondanks alle onzekerheden aan om een nieuwe zaak te starten in de gemeente Asten. Kevin Philipsen en zijn vader John starten een zaak gespecialiseerd in reparatie van auto's en boten in Heusden. Luke van Leeuwen wil begin volgend jaar een fietsenzaak openen in Asten.