Badmeester Joep, het gezicht van sportcomplex De Schop in Asten, is met pensioen

ASTEN - Voor de vaste bezoekers van sportcomplex De Schop is Asten zal het even wennen zijn. Joep van der Loo, al 31 jaar het gezicht van De Schop, is met pensioen. Tientallen vaste bezoekers en collega’s namen woensdag ‘afscheid’ van de bekende Astenaar.

Na eerst een decennium in de bouw gewerkt te hebben meldde Van der Loo (65) zich midden jaren tachtig van de vorige eeuw aan als vrijwilliger bij De Schop. ,,Ik sportte heel graag en wilde naast mijn werkzaamheden nog iets doen” blikt hij terug. Toen er in 1990 een vacature vrijkwam als sporthalbeheerder, solliciteerde hij direct en werd hij aangenomen. ,,Ik had het geluk dat veel mensen binnen De Schop mij al kenden.”

Als beheerder van de sporthal had Van der Loo een drukke baan, iedere avond was de hal bezet met Astense verenigingen. ,,Vroeger was het veel drukker dan nu het geval is, iedere avond was de hal tot tenminste tien uur bezet.”

Na een poosje merkte hij op dat het geregeld voorkwam dat ze bij het zwembad handen tekortkwamen. Een opleiding tot recreatief sportleider volgde en niet veel later deed Van der Loo ook de opleiding tot zwemonderwijzer: ,,Zo was ik multifunctioneel inzetbaar.” Omdat het moeilijk was beide functies volledig te combineren koos hij er na een paar maanden voor om de helft van de tijd sporthalbeheerder te zijn en de andere helft aan de rand van het zwembad te staan.

,,Tot op de dag van vandaag ben ik iedere keer met plezier naar mijn werk gegaan” zegt Van der Loo met een brede glimlach.

Afwisseling werkte perfect

De afwisseling tussen de werkzaamheden werkte perfect: ,,Ik heb met heel veel fijne mensen en verenigingen mogen werken als beheerder van de sporthal.” Ook als badmeester voelde Van der Loo, zelf een fanatiek zwemmer, zich als een vis in het water. ,,Het komt nu regelmatig voor dat ik zwemles geef aan jonge kinderen van wie ik de ouders ook heb leren zwemmen. ‘Dat is badmeester Joep’ krijgen de kids dan te horen van de ouders.” Toch merkt hij op dat het ook bij het zwembad minder druk is dan vroeger, dit komt doordat het schoolzwemmen verdwenen is. ,,Voorheen was het hier de hele dag een komen en gaan van kinderen en kwamen in de avond de volwassenen sporten.”

Bang om in het beruchte zwarte gat terecht te komen is hij allerminst. ,,Ik sport zelf heel graag en doe aan wandelen en wielrennen en we hebben een huisje in de Ardennen waar we om de week naartoe gaan.” Ook bij De Schop zal hij nog regelmatig zijn gezicht laten zien, niet om de werken maar om zelf baantjes te trekken: ,,Ik kijk er echt naar uit om tussen alle mensen in het water te liggen in plaats van aan de rand een oogje in het zeil te houden.”