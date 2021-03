Bakel blij met Huiskamerplan in dorpshart

BAKEL - Het is uiteraard een hele kleine stap voor de mensheid, maar wel een hele grote voor het dorp zelf. Als alles goed gaat, staat er over een paar jaar een fonkelnieuwe Huiskamer van Bakel op de hoek van de Dorpsstraat en de Viltstraat. Vier miljoen euro heeft Gemert-Bakelse gemeentebestuur er voor over, voor wat met een heel lelijk begrip een multifunctionele accommodatie (MFA) heet. En het dorp is er enthousiast over, zo blijkt.