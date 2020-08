Bakel en Milheeze stickeren hun historie

Het zou maar eens zo kunnen zijn dat niet de jongeren maar de ouderen bij de kassa gaan vragen of smeken of ze de stickers kunnen bemachtigen. Voorzitter Ben Vereijken van de Heemkundeclub. Vereijken moet zelf bij de gedachte lachen. Blij is hij sowieso met het stickerfotoboek over Bakel en Milheeze dat zijn club heeft samengesteld op verzoek van supermarkt Jumbo die er een spaaractie aan heeft gekoppeld.

,,Wij vinden dit als heemkunde een mooie manier om ons te promoten”, zegt secretaris Frans van Dooren. ,,We hopen op deze manier de dorpsgenoten te bereiken en te laten zien wat we allemaal doen. In de hoop dat ze zich ook willen aansluiten bij onze vereniging."

Nelleke

Diverse hoogtepunten en bekende gezichten uit de lokale geschiedenis zijn verdeeld over diverse hoofdstukken in stickers uitgewerkt. Verhalen en foto's van oude verenigingen, bedrijven, gebouwen, centrums, tradities, natuur en bekende inwoners zoals oudmotorcrosser Frans Sigmans, zangeres Nelleke Brzoskowski (George Baker Selection), The New Four-drummer Koos van de Kimmenade en Europees kampioen biljarten Erwin v.d. Heuvel uit Milheeze.

Maar ook bijzondere gebeurtenissen. Vereijken: ,,Het prachtige verhaal van de weg die aangelegd moest worden tussen Gemert en Deurne in 1882. Eerst was er geen geld bij de gemeentes, daarna was er een twist tussen de wethouders van Bakel en Milheeze die de weg door hun dorpen wilden laten lopen. Of het verhaal van pastoor Scheutjens in Milheeze wiens schilderij letterlijk van de brandstapel is gered.”

Moeite waard

Diverse leden van de heemkundekring, iemand als Simon van Wetten maar vooral Angelien van Gerwen en Ingrid Hurkmans hebben veel vrije tijd in het boek gestoken. Zij hebben foto's bekeken en verzameld, 325 staan er uiteindelijk in het boek. Van Gerwen: ,,We moesten wel even onze weg hierin vinden. Het leuke is dat je nu zelf nog meer hebt geleerd over het verleden van onze dorpen.” Hurkmans: ,, Het was de moeite waard en superleuk om te doen. Het is een mooi boek geworden om zeker te bewaren. Met mooie foto’s van vroeger maar nog steeds herkenbaar voor iedereen.”

Wanneer de spaaractie voor de stickerfotoboek van start gaat, is nog niet exact bekend.