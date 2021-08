Bakel heeft eindelijk gewenste ontmoetingsplek

Het leek wel of heel Bakel uitgelopen was om de officiële opening van het St. Wilbertplein van dichtbij mee te maken. Toen de Bakelse zusjes Sam (10) en Hanna (4) na alle toespraken niet veel later samen op een knop drukten, en daarmee het water lieten stromen, klonk er applaus en gejuich.

Voor veel Bakelnaren ging er een lang gekoesterde wens in vervulling: het plein voor de kerk nodigt mensen weer uit om gezellig naar het knusse centrum te komen. Daar was wethouder Bart Claassen (CDA) het roerend mee eens. ,,We hadden als doel voor ogen dat het plein een ontmoetingsplek werd voor jong en oud. Als ik zo om me heen kijk is dat gelukt.”

Het werd ook wel tijd dat er iets gedaan werd aan het St. Wilbertsplein. Het lag er de laatste jaren een beetje troosteloos bij en werd veelal gebruikt als parkeerplaats. Voor mensen met een kinderwagen, rolstoel of rollator was het plein door de kasseien een nachtmerrie.

Enquête

Uit een enquête die door Bakelnaren vier jaar geleden ingevuld werd, bleek dat ook zij het hoog tijd vonden dat het plein een opfrisbeurt kreeg. De gemeente Gemert-Bakel omarmde de ideeën en hield veel bijeenkomsten om te luisteren naar de inbreng van de inwoners. ,,We hebben dit allemaal samen gedaan. Wij als gemeente zijn er heel trots op en dat mogen jullie ook zijn”, stelde Claassen.

Het feit dat er geluisterd werd naar de wensen van de inwoners doet Bertie de Groot goed. Ze zit vol trots op één van de betonnen blokken te genieten van het uitzicht. ,,Het is ook mooi dat het gemaakt is door lokale ondernemers, die doen net iets meer hun best.”

Eén van de lokale ondernemers die heeft meegeholpen aan de realisatie van het plein is Jan Adriaans van het gelijknamige handel- en bestratingsbedrijf: ,,Het was voor ons een eer om dit plein weer toonbaar te maken, ik hoop dat iedereen er van kan genieten.”

Normale tegels

De kasseien hebben plaatsgemaakt voor normale tegels, er is veel meer groen en centraal op het plein staan enkele betonnen blokken waaruit water stroomt. ,,Dit geeft de Peellandbreuk aan”, zegt Dennis Kerkhof van De Stem van Bakel.

Samen met het bestuur van zijn vereniging diende hij vijf jaar geleden een nieuwe dorpsvisie in bij de gemeente. ,,Ik ben er trots op dat we dit samen voor elkaar hebben gekregen. Het is een prachtige plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar we de historie van Bakel levend kunnen houden, we zijn tenslotte het oudste dorp van Brabant.”

Hoewel bijna iedereen tevreden was met het plein klonk er hier en daar ook enige scepsis. Bakelnaar Mies Claassen vindt het plein mooi maar vraagt zich af of dit echt nodig was. ,,Waar gaan alle mensen dadelijk hun auto parkeren”, vraagt hij zich af. Ook de betonnen blokken kunnen hem moeilijk bekoren: ,,Met goed weer is het mooi, maar ik betwijfel of er in de winter ook mensen van gebruikmaken.”