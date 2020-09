Bakel kermis: ‘We missen hier wel de sfeer van de terrassen’

BAKEL - De Bakelse kermis was dit jaar niet in de straat, maar op de groene Long in Bakel. Wel kermis dus, geen horecafeest. Maar de Bakelnaren vieren op hun manier toch wel kermis.

Bij de ingang stond iemand te controleren met een hesje waarop staat ‘veilig kermis’. De jeugd zag je genieten, maar ook de ouders keken tevreden toe. ,,Ik ben erg blij dat de kermis doorgaat", zegt de tienjarige Julian uit Bakel, die bij de botsauto staat. ,,Deze plek is veel fijner en beter dan in de straat. Je hebt hier meer ruimte en is veiliger.”

Ondanks de aanpassingen is het een gezellige sfeer op Bakel kermis. Chantal en Rick Meulendijks uit Bakel zijn voor de eerste keer met hun zestien maanden zoontje Jax op de kermis. ,,Hij vindt het zo leuk in de mallemolen, hij is er niet uit te krijgen", vertelt Chantal lachend. ,,Het is voor de kinderen super fijn dat Bakel kermis door kan gaan. Alleen mis je hier wel de sfeer van de terrasjes.” ,,Onze vriendengroep was er op tijd bij om tafels te reserveren bij de horeca om toch uit te kunnen gaan, want het is toch Bakel kermis", vult manlief aan.

Rebecca en Dennis Verhoeven die met hun kinderen op de kermis rond lopen geven hun kinderen wat geld om in een attractie te kunnen. ,, We zijn blij dat er kermis is voor de jeugd. De locatie is ook prima, al mis je wel de terrassen", vertelt Rebecca.

Gezellig druk op de terrassen

Ondanks de aangepaste regels was het ook gezellig druk op de terrassen in Bakel. ,,Het is erg jammer dat het niet normaal kan in deze tijd ", vertelt Kay Bouwmans uitbater van het Viltje in Bakel. ,,We doen wat we kunnen. We zitten allemaal in het zelfde schuitje.”

Bij het Viltje en ook de andere horecabedrijven kan men vooraf een tafel reserveren en daar werd veel gebruik van genomen. De vrijdag- en zaterdagavonden zijn goed en rustig verlopen in het dorp. De mensen en hielden zich goed aan de regels. Als het uit de hand zou gaan lopen dan was de maatregel dat alle horeca dicht moest met deze dagen.

Bij Jut & Jul hebben ze geen kermisprogramma. Wel een overkapping gemaakt omdat de weersvoorspelling niet zo goed waren. Ook daar zijn de eerste kermisdagen soepel en gezellig verlopen. ,,Alle tafels zijn ook vandaag weer gereserveerd, vol is vol", vertelt uitbaatster Laura Berkers.