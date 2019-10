Bakel mist vooral een grote zaal

,,Wij willen graag doorgaan", stelt Mari Platenburg, voorzitter van Het Parochiehuis. De Bakelnaar reageert daarmee op het nieuws dat de gemeente Gemert-Bakel vier miljoen euro wil reserveren voor een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in het centrum van het dorp. Platenburg noemt het een goede zaak dat de gemeente daadwerkelijk wil investeren. ,,Wat we in Bakel natuurlijk wel missen, is een grote zaal. Als er een keer iets groters te doen is, moet er meteen een sporthal worden omgebouwd.”